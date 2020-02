Американский рэпер обвинил скандального Тимати в нацизме

Популярный американский рэпер Талиб Квели (Talib Kweli), которым является одним из основателей группы Black Star, внезапно резко высказался с обвинениями в сторону российского артиста Тимати, назвав его деятельность культурным стервятничеством, а его самого - нацистом.

Квели назвал Тимати подражателем и опубликовал несколько его фотографий, после которых обвинил в нацизме, а название его лейбла Black Star - издевательством над афроамериканцами и нацистской организацией. На одном из снимков российский рэпер тянется рукой к камере, а на другом - позирует на фоне свастики в сатирическом фильме Гитлер Капут, однако Талиб воспринял это слишком всерьез.

You gonna pretend you don’t see this nazi coming after me with you Ross?



RT @NamelesssPerson: @TalibKweli @RemedyRoss "We must secure the existence of our people and a future for white children"(c)Timati pic.twitter.com/J9FqZkHBb0