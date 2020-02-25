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Американский рэпер обвинил скандального Тимати в нацизме

Талиб Квели жестко раскритиковал российского рэпера
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Тимати
Тимати
/instagram.com/timatiofficial

Популярный американский рэпер Талиб Квели (Talib Kweli), которым является одним из основателей группы Black Star, внезапно резко высказался с обвинениями в сторону российского артиста Тимати, назвав его деятельность культурным стервятничеством, а его самого - нацистом.

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Квели назвал Тимати подражателем и опубликовал несколько его фотографий, после которых обвинил в нацизме, а название его лейбла Black Star - издевательством над афроамериканцами и нацистской организацией. На одном из снимков российский рэпер тянется рукой к камере, а на другом - позирует на фоне свастики в сатирическом фильме Гитлер Капут, однако Талиб воспринял это слишком всерьез.

Тимати в фильме Гитлер Капут
Тимати в фильме Гитлер Капут
/twitter.com/TalibKweli

Стоит отметить, что началось все с того, что Талиб Квели написал: "Только белый расист может отрицать, что у белых есть привилегии". В ответ на это русскоговорящие пользователи стали утверждать, что в их странах проблемы расизма не стоят остро, но американского рэпера это лишь подтолкнуло к вышеупомянутым обвинениям.

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Тимати Талиб Квели Talib Kweli скандал нацизм Black Star Все теги
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