Первый в трендах: Моргенштерн порвал YouTube провокационным клипом
Популярный и скандальный рэп-исполнитель Моргенштерн представил новый клип на трек под названием Ратататата, записанный вместе с Витей АК (АК-47). За сутки видеоработа лидировала в трендах YouTube.
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В клипе музыканты предстали в образах представителей японской и русской мафии. По сюжету, Витя АК хочет узнать у Моргенштерна секрет вечного хайпа и они договариваются о его продаже. Но сделка оборачивается перестрелкой, однако чуть позже японский сенсей прерывает их и напоминает о ценностях - кайфовать и заниматься сексом с девушками. После этого исполнители вместе с отдыхают с моделями азиатской внешности, на которых надеты защитные антибактериальные маски.
Клип MORGENSHTERN & Витя АК - РАТАТАТАТА за сутки набрал 4,3 миллиона просмотров, 630 тысяч лайков и 55 тысяч дизлайков, а также занял 1-ое место в трендах украинского YouTube.
В видео присутствует нецензурная лексика - 18+
Ранее сообщалось о том, что MOZGI раскачали Сеть новым клипом