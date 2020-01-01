Появились новые подробности убийства 20-летнего рэпера Pop Smoke

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Pop Smoke /instagram.com/p/B8Ld3JpHnfe/

Популярный рэп-исполнитель Pop Smoke был застрелен в собственном доме в среду, 19 февраля. По предположениям полиции, это было вооруженное ограбление, однако, как сообщает издание TMZ, это было умышленное нападение.

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Правоохранительные органы изучили записи из камер наблюдения, благодаря чему смогли увидеть, что человек, застреливший Pop Smoke, не вынес ничего из его дома на Голливудских холмах. Таким образом, стало известно, что ограбления не было, а стрельба была запланированной.

В данный момент опознать и задержать злоумышленников не удалось.

Ранее сообщалось о том, что в Америке во время съемок расстреляли рэпера Bankroll Gambino