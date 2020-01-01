В Америке застрелили популярного рэпера Pop Smoke

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Убили рэпера Pop Smoke /instagram.com/realpopsmoke/

В Лос-Анджелесе ушел из жизни популярный 20-летний рэп-исполнитель Bob Smoke (Башар Барак Джексон - наст. имя). Как сообщает издание Daily Mail, это было убийство. Видео с места происшествия уже появилось в Сети.

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Известно, что инцидент произошел прямо в доме музыканта в 6:56 часов утра по тихоокеанскому времени в среду, 19 февраля. Как сообщает полиция, в дом незаконно ворвались двое мужчин, скрывавшихся под масками, которые нанесли несколько смертельных выстрелов в Джексона. После этого они скрылись, а рэпера доставили в больницу, где и констатировали его смерть.

Причина произошедшего пока что не установлена, однако в полиции предполагают, что Bob Smoke убили во время попытки ограбления его дома.

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