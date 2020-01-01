Филипп Киркоров взорвал YouTube провокационным клипом: Реакция соцсетей

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Филипп Киркоров - Романы /Скриншот с YouTube

Знаменитый поп-певец Филипп Киркоров представил новый клип на песню Романы, который был снят украинским режиссером Тарасом Голубковым, а текст и музыку написал Артем Пивоваров. Однако сама видеоработа вызвала неоднозначную реакцию у публики.

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В клипе Киркоров предстал в образе священника, которого пытается соблазнить прихожанка (ее играет Екатерина Варнава). А вот монахини не дают сбиться с пути главному герою, несмотря на его притяжение к девушке. "Романы - это - смелая картина о запретах, предрассудках и... любви", - гласит подпись к видео.

Некоторые комментаторы под клипом отметили, что в Киркорове нет ничего святого, а чем дальше, тем все страшнее в его работах. Другие же подчеркнули, что использование таких тем обусловлено отсутствием идей, но похвалили съемки и локации, раскритиковав сюжетную часть. И, несмотря на то, что многие посчитали видеоработу кощунственной, другим зрителям она понравилась за смысл и юмор.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Филиппа Киркорова - Романы уже посмотрели более 1,7 миллиона раз, поставили 27 тысяч лайков и 28 тыс дизлайков. Работа попала в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских порвала YouTube горячим клипом