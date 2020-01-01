Солист Rammstein создал матерный проект и снял порноклип

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Тиль Линдеманн /Скриншот с YouTube

Знаменитый музыкант и солист группы Rammstein Тиль Линдеманн не так давно выпустил свежий провокационный клип, а теперь представил еще один новый проект, который назвал Na Chui, что созвучно с русским матом. Он также опубликовал новый трек Till the end и клип на него, который можно посмотреть лишь на сайтах для взрослых.

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Новая песня записана в непривычном для Линдеманна стиле, ведь это не рок, а электронная музыка. А вот видео к ней является настоящим порнороликом, в котором музыкант сыграл главную роль, будучи окруженным моделями.

Клип Till the end опубликован на порносайтах и содержит множество откровенных сцен, поэтому его мы показать не можем, но взамен предлагаем послушать сам трек.

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