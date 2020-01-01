Иван Дорн порвал YouTube трогательным клипом в память о Скрябине

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Иван Дорн и Скрябин /кадр из трейлера клипа

Популярный украинский музыкант Иван Дорн опубликовал новый клип под названием Скрябин, который посвятил пятой годовщине гибели Кузьмы Скрябина в автокатастрофе. Видео снято на ремейк хита Танец пингвина, выпущенный еще в 2014-ом, который в свое время одобрил и сам Кузьма.

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Ролик длиться восемь минут и является записью с нескольких концертов Дорна, где он исполнял данный трек в необычном звучании. "Я обещал ему, что буду распространять его музыку везде, где только можно", - заявляет в самом начале видео Иван, а кроме его исполнения можно увидеть еще и эмоции фанатов. В конце клипа можно услышать запись разговора Дорна и Скрябина об этой самой дэнс-версии Танца пингвина.

Клип Ивана Дорна под названием Скрябин уже набрал более 50 тысяч просмотров и 5 тысяч лайков на YouTube.

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