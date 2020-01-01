Украинка получила две номинации на премию Грэмми-2020

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Надежда Шпаченко /Getty Images

Церемония награждения знаменитой музыкальной премии Грэмми-2020 в этом году пройдет уже 27-го января. В числе номинантов оказалась и талантливая украинская пианистка Надежда Шпаченко, которая представлена в двух категориях - Продюсер года в классической музыке и Классическая музыка на Грэмми-2020.

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Номинаций музыкантка была удостоена за свой альбом The Poetry Of Places. "Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами", - прокомментировали новость Радио Исландия.

Надежда Шпаченко живет в Лос-Анджелесе, США. Там она является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом институте. Играть на фортепиано она начала еще в пять лет, а в тринадцатилетнем возрасте получила признание в Украине. В Америке она получила широкую известность, исполняя премьеры композиций Джорджа Крама, Юрия Ищенко, Элиотта Картера и других.

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