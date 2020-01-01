Российский певец Валерий Сюткин выступит в Киеве после поддержки аннексии Крыма

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Валерий Сюткин /instagram.com/syutkin_valeriy

Российский исполнитель Валерий Сюткин, который поддержал незаконную аннексию Крыма, может выступить в киевском Дворце Украина с сольным концертом уже весной этого года. Продажа билетов открылась, однако на такую новость негативно отреагировала общественность.

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Известно, Сюткин назван аннексию полуострова блестящей операцией Путина. "Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", - заявлял бывший солист группы Браво, который позже отметил, что является на самом деле аполитичным.

Также сообщается, что 40 депутатов уже подали обращение в СБУ с просьбой не впускать в Украину ни Сюткина, ни Александра Серова, выступление которого было назначено на март.

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