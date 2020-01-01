Джастин Бибер вернулся в музыку и взорвал YouTube

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Джастин Бибер /Скриншот с YouTube

Всемирно известный поп-певец Джастин Бибер, который в марте 2019-го года заявил о временном уходе из музыки из-за личных проблем, в начале 2020-го вернулся к творчеству со свежей песней Yummy. Теперь же 25-летний исполнитель представил на нее клип.

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В сингле Бибер рассказал о том, что готов когда-угодно отправиться в свой новый путь и для этого ему нужно лишь произнести слово. А вот в самом музыкальном видео он предстал в новом образе - артист покрасил волосы в розовый цвет. По сюжету, он обедал в ресторане со множеством гостей, а после начал раздеваться и танцевать на столе.

Клип Джастина Бибера Yummy посмотрели более 15 миллионов раз, поставили 1 млн лайков и 193 тыс дизлайков на YouTube.

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