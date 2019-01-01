Стильный и дерзкий клип Пошлой Молли стал хитом на YouTube

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Пошлая Молли и KATERINA - Мишка /instagram.com/dropbled

Популярная поп-рок-группа из Украины под названием Пошлая Молли выпустила новый трек Мишка, записанный совместно с экс-солисткой SEREBRO Катей Кищук, выступающей под сценическим именем KATERINA. Музыканты также представили клип на песню, который стал хитом на YouTube.

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Дерзкое музыкальное видео снято в стиле клипом 90-ых - начала 2000-ых. Кроме этого, в нем есть кадры, отсылающие к программам на канале MTV того времени, где участвовали молодые звезды и прочие представители творческой элиты. Главных героев здесь сыграли сам Кирилл Бледный (солист Пошлой Молли) и Катя Кищук, представшие в образах звездной пары.

Клип ПОШЛАЯ МОЛЛИ - МИШКА (feat. KATERINA) уже набрал более 1,6 миллионов просмотров, 100 тысяч лайков и 9 тысяч дизлайков, попав на 13-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona и Джамала прокачали YouTube совместным клипом