"Настоящий рок-н-ролл": MORGENSHTERN взорвал YouTube развратным клипом

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MORGENSHTERN - Yung Hefner /Скриншот с YouTube

Скандальный российский рэпер Morgenshtern выпустил новый клип на трек Yung Hefner (Молодой Хефнер), который за считанные часы набрал миллионы просмотров в Сети, а также лидировал в трендах. Кроме этого, артист пообещал в скором времени написать и выпустить свежий альбом.

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В развратном и дерзком клипе хип-хоп-исполнитель сравнил себя с основателем Playboy Хью Хефнером. А для того, чтобы создать более впечатляющий антураж, Моргенштерн окружил себя в видеоработе множеством полуголых девушек в сексуальном белье.

Клип MORGENSHTERN - Yung Hefner за несколько часов набрал более 3 миллионов просмотров, 430 тысяч лайков и 40 тысяч дизлайков, заняв 1-ое место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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