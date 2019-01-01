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"Шикарный хит": Слушатели расхвалили новую песню Верки Сердючки

Сердючка представила долгожданный трек Make it rain champagne
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Верка Сердючка
Верка Сердючка
/instagram.com/v_serduchka/

Популярный украинский шоумен и музыкант Андрей Данилко впервые за много лет (если не считать нескольких выступлений) вернулся к образу Верки Сердючки представив новый трек - Make It Rain Champagne, который уже успел стать хитом в Сети.

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Новинка оказалась англоязычной и в полностью обновленном для этого проекта стиле. Это все тот же танцевальный стиль, но уже рассчитанный на более массовую аудиторию и, как успели отметить многие слушатели, напоминает песни участников конкурса Евровидение.

В комментариях фанаты обрадовались возвращению певицы в творческий строй, отметив новый формат Сердючки и похвалив трек, заявив, что он подходит для многих вещей в жизни. Слушатели также назвали новинку шикарным хитом и сообщили, что надеется увидеть клип на нее.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Трек Верка Сердючка - Make It Rain Champagne набрал 325 тысяч прослушиваний на YouTube, а также 7 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль и Юлия Санина покорили тренды YouTube новым клипом

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Верка Сердючка новая песня Сердючки Make It Rain Champagne тренды YouTube украинская музыка Все теги
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