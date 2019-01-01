Alyona Alyona раскачала Сеть мощным клипом с рэп-группой KALUSH

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KALUSH feat. alyona alyona - Горы /Скриншот с YouTube

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona совсем недавно дала второй сольный концерт в Киеве, где презентовала совместную песню Горы с группой KALUSH, которая совсем недавно громко заявила о себе. Теперь же артисты представили свежий клип.

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В атмосферной работе хип-хоп-исполнителей воспеваются карпатские горы, их величие и красота. Именно в Карпатах и была снята видеоработа, а сама Алена призналась, что ей пришлось ради клипа побороть свой страх высоты. Съемки проходили два дня по двадцать часов, а режиссером стал Антон Шинкаренко.

Клип KALUSH feat. alyona alyona - Горы (Гори) набрал 235 тысяч просмотров на YouTube и 16 тысяч лайков.

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