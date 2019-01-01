9 млн за сутки: Загадочный клип Билли Айлиш стал хитом YouTube
Одна из самых популярный современных исполнительниц Билли Айлиш, которая входит во все опубликованные музыкальные рейтинги года, представила новый клип на трек Xanny. Примечательно то, что певица стала еще и режиссером данной видеоработы.
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Семнадцатилетняя певица в песне спела о том, как действует препарат под названием Xanax, который применяют для лечения психических болезней, в частности - тревог, панических атак и депрессии. В самом же видео Билли находится в комнате, напоминающей палату психлечебницы, где сидит на мягкой лавочке. Все четыре минуты об ее лицо в клипе тушат сигареты.
Клип Billie Eilish - xanny за сутки набрал более 9 миллионов просмотров, 1,4 млн лайков и 33 тысячи дизлайков. Видео также попало на 27-ое место в трендах украинского YouTube.
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