9 млн за сутки: Загадочный клип Билли Айлиш стал хитом YouTube

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Billie Eilish - xanny /Скриншот с YouTube

Одна из самых популярный современных исполнительниц Билли Айлиш, которая входит во все опубликованные музыкальные рейтинги года, представила новый клип на трек Xanny. Примечательно то, что певица стала еще и режиссером данной видеоработы.

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Семнадцатилетняя певица в песне спела о том, как действует препарат под названием Xanax, который применяют для лечения психических болезней, в частности - тревог, панических атак и депрессии. В самом же видео Билли находится в комнате, напоминающей палату психлечебницы, где сидит на мягкой лавочке. Все четыре минуты об ее лицо в клипе тушат сигареты.

Клип Billie Eilish - xanny за сутки набрал более 9 миллионов просмотров, 1,4 млн лайков и 33 тысячи дизлайков. Видео также попало на 27-ое место в трендах украинского YouTube.

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