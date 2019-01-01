"Мне пох": Клип о роскоши и любви покорил YouTube-тренды

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Клава Кока и MORGENSHTERN /instagram.com/klavacoca/

Один из самых популярных русскоязычных рэперов Morgenshtern выпустил свежий клип на трек под названием Мне пох, записанный вместе с исполнительницей Клавой Кокой. Видео за сутки стало популярным в Сети и попало в тренды YouTube.

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В музыкальном видео артисты предстали на роскошной яхте, одевшись в дорогие наряды, где спели о чувствах, которые они скрывают. Кроме этого, Моргенштерн в привычном для себя стиле зачитал о материальном богатстве, автомобилях и девушках, которые его окружают.

Клип Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох за сутки набрал 2,5 миллиона просмотров, 285 тыс лайков, 29 тыс дизлайков, а также занял 2-ое место в трендах YouTube.

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