Богиня блюз-рока Бет Харт посетит Киев с новым альбомом об истории ее жизни

Поделись







Beth Hart /Пресс-служба

8 декабря во Дворце Украина состоится концерт Бет Харт (Beth Hart) - большой американской певицы и автора песен, номинированной на престижную премии Grammy, обладательницы премии Blues Music Award. Ее называют новой королевой блюза и часто сравнивают с Дженис Джоплин, Билли Холлидей, Тиной Тернер, Эми Уайнхаус. Певица представит в Киеве свой новый альбом War In My Mind. Это будет единственный концерт Бет Харт в Украине в рамках мирового тура.

Читай также: Alyona Alyona раскачала Сеть мощным приглашением на концерт в Киеве

The Times:"У Бет Харт такой настойчивый и сильный блюз-роковый голос, он может просто пригвоздить вас к стене. Некоторые артисты решают петь блюз; а некоторые им живут. И в истории музыки всего несколько таких карьер со взлетом, падением и новым взлетом после него - столь же блестящим, как в Бет Харт".

Beth Hart /Пресс-служба

Звездный путь Бет Харт начался в Лос-Анджелесе с участия в 1993 году в популярном телешоу "Star Search", в котором она получила титул лучшей вокалистки и обратила на себя внимание многомиллионного американского зрителя. После этого было множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные выступления по Америке и всему миру. В багаже ​​Бет Харт два сильнейших альбома с Joe Bonamassa, сотрудничество со Слэшем из "Guns N 'Roses", Нилом Шоном из "Journey", совместные выступления с Тадж Махал, Джеффом Беком и даже - с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над пластинкой "Bananas" группы "Deep Purple", на которой впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

В Киеве Бет презентует новый альбом War In My Mind, который официально вышел 27 сентября на лейбле Provogue. Его продюсер - Роб Кавалло (Rob Cavallo), который работал с Green Day, Linkin Park, My Chemical Romance, Eric Clapton, the Goo Goo Dolls, Alanis Morissette, Black Sabbath, Phil Collins, Meat Loaf и многими другими суперзвездами - считает, что Харт сейчас - на пике своих творческих сил.

Читай также: Соцсети расхвалили новый трек группы KAZKA

Это сотрудничество стало важным и серьезным этапом в творчестве певицы. Бет говорит: "Я думаю, что один из самых больших талантов Роба заключается в том, что он полностью позволяет артистам иметь свое собственное видение. У меня не было никаких разочарований ни с одной из этих песен."

Beth Hart /Пресс-служба

Бет Харт настолько настоящая, насколько это возможно. В то время, когда другие музыканты полируют свои песни, рисуют свой образ, скрывают свои недостатки и возраст и прячут свои темные секреты, она - артист, который раскрывает свои карты и приглашает вас полюбить ее или - уйти.

"Больше, чем в любом альбоме, который я когда-либо записывала, здесь я открыта к тому, чтобы быть самим собой", - объясняет Бет

Читай также: Евгений Хмара даст большой сольный концерт в Киеве

Тот, кто знаком с музыкой и личностью Бет Харт, знает, что она прошла через ад, пережила тяжелые времена в своей жизни и не скрывает этого. Наоборот, она до боли откровенна, открыта, обнажена - она ​​делится с нами своей болью и всем, через что она прошла, потому что это единственный способ стать сильнее и передать свою силу другим. Вот почему War In My Mind настолько личная. И мы снова слышим невероятный голос Бет Харт и снова становимся свидетелями ее истории, которая каждый раз останавливает наше дыхание и вдохновляет нас верить в то, что лучшее еще впереди!

Говорят, что ни один концерт Бет Харт не похож на другой, их программа и настроение не повторяются. Невероятный голос, виртуозное исполнение в широчайшем музыкальном и эмоциональном диапазоне - от интимных блюзовых баллад до драйвовых рок-хитов, особая атмосфера искренности и доверия, полный контакт со зрителями - все это ждет нас на концерте в Киеве 8 декабря!

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona выпустила новый альбом