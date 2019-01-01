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Дискотека 80 /Пресс-служба

Этой зимой вы сможете в живую услышать знаменитую Mamma Maria от итальянской группы Ricchi E Poveri, послушать прекрасное пение Samantha Fox и конечно же насладиться выступлением загадочного Savage. А приезд Dschinghis Khan это вообще событие! Уверены, их песни будет хором исполнять весь зал.

Дискотека 80 /Пресс-служба

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Фестиваль Дискотека 80 уже стал ежегодным, на прошлых шоу в Киеве выступили такие звезд как Thomas Anders, Sandra, Ottawan, Fancy , C. C. Catch, Joy , Bad Boys Blue, Lian Ross. Каждый из концертов был уникальным и неповторимым. Концертное агентство "Перекресток" формирует идеальные подборки артистов. Так и в этот раз, состав действительно потрясающий: Samantha Fox, Ricchi E Poveri, Savage и Dschinghis Khan!

Дискотека 80 /Пресс-служба

Концерт обещает быть ну очень жарким!

Праздника, любви, ощущений беззаботной молодости, всего этого мы желаем себе, и эта атмосфера поглотит нас всех на фестивале "Дискотека 80".

Фестиваль "Дискотека 80" пройдет 7-го декабря во Дворце Спорта.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Хмара даст большой сольный концерт в Киеве