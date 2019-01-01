Евгений Хмара даст большой сольный концерт в Киеве

Поделись







Евгений Хмара /Пресс-служба

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЙТИ НА КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ХМАРЫ?

1. Виртуозная игра одного из лучших современных пианистов вживую.

2. Зрелищное высокотехнологичное шоу.

3. Неожиданные дуэты со звездными гостями пианиста.

Инструментальную музыку иногда сложно понять, но почувствовать ее способен каждый.

Читай также: Alyona Alyona выпустила новый альбом

Евгений Хмара - современный украинский композитор, который создает особую инструментальную музыку, легкую для восприятия и понимания. Она способна раскрыть сердце, душу и воображение каждого слушателя.

Концерты Евгения Хмары - это всегда эксперимент. Световые конструкции, невероятные экраны, пиротехнические задумки, оркестр, хор, вокал, рок-бэнд и звездные гости. Все это в сочетании с авторской музыкой передает полноценный мир эмоций артиста.

Каждый концерт разный и не похож на предыдущий.

Концерт "Мовою сучасного композитора" - это новая жизненная история Евгения Хмары. В композициях нового альбома музыкант откровенно выразил свои глубинные эмоции и переживания.

Уникальное видение композитора, живой звук и зрелищное шоу - 4 декабря в Октябрьском дворце. Начало в 19:00.

Специальные гости вечера:

Читай также: The Independent назвали лучшие фильмы десятилетия

Слава Каминская. "СКУЧАЮ - одна из моих любимых песен в альбоме #13. Почему? Просто бывают такие песни, в которых каждое слово - неслучайно. В ней пережитые чувства, боль и любовь! СКУЧАЮ не может стать очередной. А когда она исполнена под аккомпанемент такого крутого современного музыканта как Евгений Хмара - я считаю, у слушателей просто нет шансов!", - рассказывает Слава Каминская.

Александр Стоянов - украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т.Г. Шевченко. Народный артист Украины.Заслуженный артист Украины.

ODARA (Дарья Ковтун) - уникальный голос и смысл текстов певицы вовлекает каждого в мир ее творчества, переживаний и любви.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на клип Сереги с фейковым Монатиком