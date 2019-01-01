"Цена правды": Джамала выпустила трогательный клип к украинскому фильму

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Джамала /instagram.com/jamalajaaa/

Знаменитая украинская певица Джамала не так давно представила трогательную и душевную песню Цена Правды, ставшую официальным саундтреком к одноименному фильму. Теперь же в Сети появился полноценный клип на композицию.

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В музыкальном видео Джамала чувственно исполнила трек под аккомпанемент оркестра. А кроме этого, в ролике появились кадры из самого фильма Цена Правды. Стоит отметить, что клип вышел перед Днем памяти жертв Голодомора, который в этом году пройдет 23-го ноября.

Напомним, что фильм Цена Правды выйдет в украинский прокат 28-го ноября.

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