"Отвал башки": Оля Полякова взорвала YouTube ярким клипом

Поделись







Оля Полякова - Эй, Секундочку /Скриншот с YouTube

Популярная и эпатажная украинская певица Оля Полякова выпустила новый яркий клип на песню Эй, Секундочку. Видеоработа быстро набрала популярность в Сети, а также попала в тренды YouTune.

Читай также: LITTLE BIG порвали тренды YouTube новым взрывным клипом

Главной темой в свежем музыкальном видео стали именно танцы. Полякова появилась в баре на огромном диско-шаре, заставив всех танцевать. Кроме этого, певица несколько раз за клип сменила яркие и эпатажные образы, а вместе с ней в пляс пустились даже восставшие мертвецы.

Фанаты в комментариях сразу же отметили главную суть клипа - в любой ситуации нужно просто танцевать. Кроме этого, зрители отметили, что это однозначно хит, похвалили музыку и текст, а также сообщили, что новая работа Поляковой подняла им настроение. Люди подчеркнули, что клип стильный, музыкальный и танцевальный, назвали его "отвалом башки", однако некоторым сам видеоряд не пришелся по душе, в отличие от песни.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Оли Поляковой - Эй, Секундочку за сутки набрал более 320 тысяч просмотров, 5 тыс лайков и меньше тысячи дизлайков, заняв 42-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona шокировала Сеть клипом про мамин суп