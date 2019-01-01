LITTLE BIG порвали тренды YouTube новым взрывным клипом

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LITTLE BIG - GO BANANAS /Скриншот с YouTube

Знаменитая российская рейв-группа Little Big на днях выпустила новый альбом под названием Go Bananas, а также клип на заглавную песню пластинки. Видеоработа за считанные часы набрала популярность в сети, а также традиционно попала в тренды YouTube.

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В свежем музыкальном видео участники коллектива станцевали новый безумный танец, с которым уже запущен челлендж в Сети, а также представили массу психоделических моментов в духе своего творчества - птицы с человеческими руками, ныряние лицом в торты, еда вместо барабанов и автомобиль, который солист группы Илья Прусикин кладет прямо в свой пакет.

Клип Little Big - Go Bananas уже посмотрели более 8 миллионов раз, поставили 602 тысячи лайков и 37 тыс дизлайков. Видеоработа также заняла 1-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что METALLICA признана самой успешно гастролирующей группой