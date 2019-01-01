Американский рэпер Kodak Black сел в тюрьму на четыре года

Артиста также ожидают суды по обвинениям в других штатах

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Kodak Black /instagram.com/kodakblack

Популярного хип-хоп-исполнителя из США Kodak Black суд приговорил к 46 месяцам лишения свободы. Причиной стало то, что он предоставил недостоверную информацию для покупки оружия.

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Сообщается, что 22-летний артист приобрел три огнестрельных оружия в магазине в Майами, одно из которых было обнаружено полицейскими на пляже после перестрелки, произошедшей в марте этого года. Однако за участие в инциденте ему обвинений предъявлено не было.

Стоит отметить, что Kodak Black еще ожидает судебных процессов по обвинению в хранении наркотиков и оружия, а также в сексуальных домогательствах, которые были предъявлены ему в других штатах.

Ранее сообщалось о том, что в США допросили Эминема из-за критики Трампа