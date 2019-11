Поделись







Beth Hart /Пресс-служба

Королева блюза, не иначе - так Бет Харт называют мировые музыкальные критики и многочисленные поклонники. Ее голос, по утверждению "The Times", может припереть к стене кого угодно. После аншлаговых концертов на самых знаковых площадках мира- от Ryman Auditorium до Royal Albert Hall - 8 декабря она снова в Украине!

Читай также: MARUV взорвала YouTube необычным клипом

Сейчас Харт на пике своего успеха, но сама по этому поводу не обольщается: "Моя жизнь всегда была цикличной: все улучшается, а потом - опять дерьмо. Но именно в этих крайностях и рождаются мои лучшие песни".

После головокружительного концерта в прошлом году, 8 декабря певица представит Киеву новый альбом "War In My Mind". Бет даст единственный в нашей стране концерт в столичном Дворце Украина.

Beth Hart /Сергей Рекун

Думаете, таких, как Билли Холлидей и Дженис Джоплин, в наше время больше не делают? А музыкальные эксперты считают, что Бет Харт - достойный современный "ответ" признанным легендам, совершившим революцию в музыке XX века. Сегодня она - лучшая блюз-рок певица. Это подтверждают номинация "Grammy" и статус от "Blues Music Award".

Читай также: В Америке назвали лучшего артиста десятилетия

"War In My Mind", который официально вышел 27 сентября 2019-го - совершенно новый виток в четвертьвековой карьере вокалистки. Во-первых, сотрудничество с новым лейблом ("Provogue") и новым продюсером (Робом Кавалло). О работе с Робом (продюсировал "My Chemical Romance", "Green Day", "Dave Matthews Band") Бет мечтала давно. Он, по ее словам, дает наилучшую поддержку и наибольшую свободу артисту. А во-вторых, хоть откровенность - вечное творческое кредо Харт, именно в "War In My Mind" она решилась открыть своим слушателям наиболее темные и демоничные закоулки своей души.

Beth Hart /Татьяна Фортушная

Бет признается, что в песнях этой пластинки болезненно вывернула свою душу наружу и тем самым исцелилась, приняв себя такой, как есть: "Я прошла долгий путь исцеления и теперь мне комфортно с моей темнотой и чудачествами".

Пока другие музыканты полируют свои песни и придумывают себе глянцевые образы, панически пытаясь скрыть недостатки, отрицать свой возраст и спрятать скелеты в шкафу, Бет Харт открывает свои карты и приглашает вас либо полюбить ее, либо уйти прочь.

Читай также: Вышла долгожданная песня Джамалы и Jah Khalib

Всю полноту ее таланта и личности вы сможете ощутить на единственном в Украине концерте 8-го декабря. И это будет, как в первый раз, даже если вы уже слышали ее живьём. Потому что на каждом концерте она откровенно разговаривает со слушателями и импровизирует - каждый концерт Бет Харт неповторим!

Ранее сообщалось о том, что назван самый сексуальный мужчина на планете