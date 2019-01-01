Драйвовая грустная песня: Егор Крид и MORGENSHTERN покорили тренды YouTube

Поделись







THRILL PILL, Егор Крид & MORGENSHTERN - Грустная Песня /instagram.com/morgen_shtern/

Популярные хип-хоп-исполнители Thrill Pill, Егор Крид и Morgenshtern выпустили совместный клип на трек Грустная песня. Новинка заняла лидирующую позицию в трендах YouTube и продолжает набирать популярность в Сети.

Читай также: Noize MC взорвал Сеть мощным клипом-манифестом

В треке каждый из артистов зачитал куплеты о себе, а также о том, что девушки, которые появляются в их жизнях, хотят от них получать только деньги. В самом видеоряде все трое предстали на фоне автомобилей, долларовых купюр и моделей.

Клип THRILL PILL, Егор Крид & MORGENSHTERN - Грустная Песня за 3 дня набрал более 5 миллионов просмотров, 482 тысяч лайков и 30 тыс дизлайков. Также видео заняло 1-ое место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что MARUV получила награду MTV как лучшая российская певица