Как отреагировали соцсети на новый выпуск Вечернего Квартала

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Вечерний Квартал /facebook.com/kvartal95/

В Сети появился свежий выпуск популярного юмористического шоу Вечерний Квартал от студии Квартал 95. Новые и старые звезды проекта представили номера на актуальные темы, а также показали новые пародии, в том числе и на президента Зеленского.

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За более, чем часовой выпуск актеры представили юмористические номера о том, как Владимир Зеленский проводит перекличку в Раде, как Парубий передает дела Разумкову, как президент встречался с Томом Крузом, а также о том, как его жена Елена выпытывала государственные тайны. Кроме этого, комики показали полотно о первом свидании дочери Евгения Кошевого, а также спародировали Maruv, показав якобы один из ее новых клипов. В Зеленского же снова перевоплотился актер Юрий Великий.

В комментариях под выпуском зрители похвалили кварталовцев за то, что они могут и рассмешить, и тронуть за душу, и порадовать финальной песней. Кроме этого, отметили развитие Великого в роли Зеленского, а также то, что в выпусках каждый раз появляется что-то новое. Однако и без негативных комментариев не обошлось - фанаты написали, что скучают по прошлым шуткам, и подчеркнули, что юмор у Квартала уже не такой хороший.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Вечернего Квартала набрал 820 тысяч просмотров, 8 тыс лайков и 1 тыс дизлайков, заняв 18-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур раскритиковал Слуг Народа, Квартал 95 и Николая Тищенко