Не удержались: Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены
Популярная певица Леди Гага во время своего концертного шоу Enigma, которое прошло в Лас-Вегасе, исполняла откровенный танец, после чего запрыгнула на руки своему фанату, обхватив того ногами. Однако вместе они не удержались и упали прямо со сцены.
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Видеозаписи инцидента появились в социальных сетях. Однако певица не растерялась и продолжила выступление со словами: "Все в порядке! Только нам нужна лестница на эту чертову сцену, чтобы я могла подняться на нее. Парень, ты как? Все хорошо? Поднимайся! Это не твоя вина, все нормально".
Questa notte è avvenuto un incidente durante il concerto di Lady Gaga a Las Vegas. La cantante ha selezionato un fan dal pubblico per ballare con lei ma sono caduti dal palco. Lady Gaga sta bene ma il fan pare abbia avuto problemi all’anca. Attendiamo notizie da Lady Gaga stessa.
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