Не удержались: Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены

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Леди Гага /Getty Images

Популярная певица Леди Гага во время своего концертного шоу Enigma, которое прошло в Лас-Вегасе, исполняла откровенный танец, после чего запрыгнула на руки своему фанату, обхватив того ногами. Однако вместе они не удержались и упали прямо со сцены.

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Видеозаписи инцидента появились в социальных сетях. Однако певица не растерялась и продолжила выступление со словами: "Все в порядке! Только нам нужна лестница на эту чертову сцену, чтобы я могла подняться на нее. Парень, ты как? Все хорошо? Поднимайся! Это не твоя вина, все нормально".

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