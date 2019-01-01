"Вы крутые": Как отреагировали зрители на мистический клип THE HARDKISS

Поделись







THE HARDKISS /facebook.com/THEHARDKISS/

Знаменитая украинская группа The HARDKISS представила новый клип с элементами мистики на композицию Жива (Живая). Видео быстро стало хитом на YouTube, а также примечательно то, что сама солистка коллектива Юлия Санина едва не пострадала на съемках, когда из-за вспыхнувшей пиротехники на ней загорелось платье.

Читай также: Jerry Heil порвала YouTube продолжением хита Охрана Отмена

Сама певица в этом музыкальное видео предстала в жутком образе вампирши с черными глазами с впечатляющими костюмами, а также на фоне готических декораций. Композиция же является историей-метафорой о женщине и мужчине, которых захватывает опасная страсть.

Фанаты назвали музыкантов крутыми, песню - невероятной, а клип - прекрасным. Кроме этого, в комментариях слушатели расхвалили и другими отзывами, поблагодарив группу, а также отметив, что они пришли в восторг от этой видеоработы. Зрители также в рамках конкурса написали, какую песню хотели бы услышать в акустическом звучании.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип The HARDKISS - Жива за сутки посмотрели более 275 тысяч раз, поставили 25 тыс лайков и меньше тысячи дизлайков. Видео попало на 6-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona рассказала о личной жизни, работе уборщицей и влиянии Децла