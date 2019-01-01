"Не узнали солиста": Фанаты Ляписа 98 сорвали концерт и вызвали полицию

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Ляпис 98 /instagram.com/lyapis98/

Знаменитая группа Ляпис-98 совсем недавно выступила с большим концертом в Черкассах, который не обошелся без скандала. Все дело в том, что фанаты не узнали солиста группы Сергея Михалка, сорвали концерт и даже вызвали полицию.

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Сообщается, что слушатели сказали, что на сцене вместо фронтмена находился "какой-то молодой пацан". Примечательно и то, что такая ситуация происходит не впервые, ведь до этого подобное происходило Ужгороде, Луцке и даже в Чикаго.

Ляпис 98 /instagram.com/lyapis98/

Продюсер группы Антон Азизбекян вспомнил о подобных случаях, и заявил, что невнимательные слушатели засомневались в достоверности артиста и даже ему самому заблокировали вход. "Пришлось ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, посмотрели документы и видео на YouTube, и в итоге, пожелав хорошего концерта, поехали дальше нести службу. Мы готовы к подобным ситуациям, просто приходится объяснять зрителям, что это тот же понятный и настоящий Михалок", - рассказал Азизбекян.

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