Крупный рекорд: METALLICA признана самой успешно гастролирующей группой

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Metallica /Getty Images

Легендарная американская группа Metallica была названа самой успешно гастролирующей в мире. Такой вывод сделало специальное издание Pollstar, посчитав в ходе исследования, что с 1982-го года музыканты заработали приблизительно 1,4 миллиарда долларов, продав 22,1 миллиона билетов на их концерты.

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Таким образом, Metallica смогла обогнать по показателям Guns N' Roses и AC/DC. Участники коллектива за все годы творческой деятельности посетили с гастролями 48 стран мира на семи континентах. К слову, в данный момент они также находятся в турне под названием WolrdWired, на который фанаты уже скупили 4,1 миллионов билетов, принеся команде 430 миллионов долларов.

Барабанщик группы Ларс Ульрих отметил, что всегда считает, что лучшие годы Metallica еще впереди. Он сравнивает это с вопросом о том, какую свою песню он считает лучшей. "Это та песня, которую мы еще не записали", - ответил на свой же вопрос музыкант.

Ранее сообщалось о том, что Эд Ширан заявил об уходе из музыки