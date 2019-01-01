"Это великолепно: Как отреагировали соцсети на горячий клип Монатика 18+

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Monatik /Скриншот с YouTube

Знаменитый украинский исполнитель Monatik представил новый клип на трек Каждый раз, который вошел в его недавно вышедший альбом. Видео выпущено с возрастным рейтингом 18+, а снято оно было на Кубе.

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Латиноамериканские мотивы, красивые девушки, зажигательный текст и исполнение - все это присутствует в новой видеоработе, режиссером которой стала Таня Муиньо. Сам же Монатик отметил, что этот клип - о свободе движения, мышления и выбора.

Зрители сразу же расхвалили новинку от звезды, засыпав его лестными комментариями, а также назвав клип шедевром. Комментаторы отметили, что под него хочется танцевать и наслаждаться жизнью, картинку назвали сексом и подчеркнули, что атмосфера погружает с головой. Кроме этого, фанаты похвалили съемку, цветокоррекцию и ракурсы.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Monatik - Каждый раз за сутки набрал 1,7 миллионов просмотров, 36 тысяч лайков и 6 тысяч дизлайков. Видео попало в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Таня Муиньо сняла эпатажный клип для Кэти Перри