"В зоне риска": LOBODA выпустила пикантный клип

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Светлана Лобода /instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода (LOBODA) на своем YouTube-канале представила новое музыкальное видео на трек В зоне риска, снятое в жанре Lyric, то есть - с текстом. Новая работа быстро стала популярной и завоевала любовь фанатов.

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В клипе Светлана предстала в откровенном купальнике, соблазнительно двигаясь и танцуя в кадре, а также демонстрируя изгибы своего тела. Кроме этого, видео наполнено текстом самой композиции, который сочетается с визуальным рядом.

Lyric-видео LOBODA - В зоне риска уже посмотрели более 330 тысяч раз, поставили 12 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков. Клип попал в тренды YouTube на 47-ое место.

Ранее сообщалось о том, что Ники Минаж объявила о завершении карьеры