Рэпер из Балтимора Wordsmith посетит Украину с 15 по 18 сентября

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Wordsmith /Пресс-служба

С 15 по 18 сентября Украину посетит мотивационный рэпер из Балтимора Wordsmith (настоящее имя Энтони Паркер). Организаторы приезда музыканта в рамках мирового турне - международная благотворительная организация СОС Детские Деревни Украина при содействии посольства США в Украине.

Так, в рамках визита Wordsmith в Украину запланированы:

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· Интерактивный музыкальный воркшоп, посвященный истории хип-хопа, украино-американский пикник.

Время и место проведения: 15 сентября с 15.00 до 17.30, г. Бровары, ул. Шевченко, 18, СОС Детские Деревни Украина. Вход свободный.

· Hip-Hop Charity Night.

Время и место проведения: 15 сентября, 19.00, г. Киев, ул Крещатик, 38, EDEN Bar & Rooftop. Вход 100 грн.

· Мотивационный диспут-перформанс о миссии Wordsmith, комплиментарный баттл с украинскими исполнителями, работающими в жанре рэп и хип-хоп Glava94, Dee the Conscious One, Tricky Nicki, DJ Shon Kickit.

Время и место проведения: 16 сентября, 19. 00, г. Киев, ул. Бориса Гринченко, 9, ресторан Urban Space 500. Вход свободный, угощение можно приобрести на баре.

· Мотивационная лекция для всех желающих о том, как найти свое место в жизни, обрести и не потерять цель, противостоять трудностям.

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Время и место проведения: 17 сентября, с 15.00 до 16.30, г. Киев, ул. Бориспольская, 6, Молодежный Центр СОС Детские Деревни Украина. Вход свободный.

· Совместная лекция Wordsmith и уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, посвященного вопросам антибуллинга в украинских школах для представителей Национального Совета детей и молодежи Украины, и школьников.

Время и место проведения: 18 сентября, с 11.00-14.00, г. Киев, ул. Николая Амосова, 12, Американская Торговая Палата.

· Совместный концерт Wordsmith с украинскими исполнителями Glava94, Dee the Conscious One, Tricky Nicki, DJ Shon Kickit.

Время и место проведения: 18 сентября, 20.00, арт-клуб Closer, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 31. Стоимость билета - 300 грн.

По словам национального директора СОС Детские Деревни Украина Сергея Лукашова, сотрудничество с известным рэпером поможет дополнительно обратить внимание украинской общественности на такую серьезную проблему, как детский буллинг.

“Один из принципов нашей организации - взаимоуважение и толерантность людей друг к другу, поэтому мотивационные антибуллинговые месседжи Энтони Паркера очень близки нам. Это то, что мы стараемся донести до молодых людей, которых поддерживаем. На мой взгляд, коллаборация с Wordsmith поможет еще раз привлечь внимание украинцев к теме буллинга и противодействия ему в нашем обществе. Будет интересно узнать опыт Энтони, поскольку он путешествует со своей программой по всему миру, вдохновляя молодежь на творческие персональные достижения”, в частности отметил Лукашов.

Острую актуальность “буллингового вопроса” в нашей стране отметил и Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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“Всерьез говорить о проблеме буллинга в Украине начали в прошлом году, хотя она существовала всегда. Исследования UNICEF Ukraine показали, что 89% школьников сталкивались с буллингом. Несмотря на это, многие учителя до сих пор ее отрицают. Сегодня представители Национального Совета детей и молодежи активно внедряют проекты против буллинга. Дети сами снимают мотивирующие видео, работают с проблемой у себя в школах, а, нам, взрослым, важно их слышать и поддерживать. Мы должны решать проблему буллинга, используя эффективные модели и разговаривая на понятном для них языке. Только так можно получить хороший результат”, - отметил детский омбудсмен.

Для справки: На протяжении музыкальной карьеры Wordsmith записал пять альбомов и благодаря репутации автора и композитора вошел в комиссию по номинации на премию Грэмми. В 2009 году он основал собственную компанию звукозаписи NU Revolution. В 2018 году получил престижную награду Independent Music Award в категории рэп и хип-хоп за альбом Perspective Jukebox. Его музыку можно услышать в телевизионных шоу, рекламе, видеоиграх.

Вместе со своим бэндом Энтони гастролировал в Азии, Европе, Африке и обеих Америках. В своем родном городе Балтиморе он проводит многочисленные музыкальные мероприятия совместно с организацией Concert Artists of Baltimore. В то же время Энтони работает с молодежью из наиболее уязвимых слоев общества, в частности, с бездомными и часто выступает как мотивационный спикер.

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