Святослав Вакарчук спел на концерте с ТНМК перед первым днем в Раде

Музыкант заявил, что еще долго у него не будет доступа к микрофону

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Вакарчук выступил с группой ТНМК /facebook.com/okeanelzyofficial

Знаменитый украинский певец, лидер группы Океан Эльзы, а с недавнего времени депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук вечером, 28 августа, в последний раз выступил перед публикой в качестве музыканта перед перерывом. Это произошло на концерте группы ТНМК Симфо Хип-Хоп, который был посвящен 30-летнему юбилею коллектива.

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Вакарчук совместно с Фоззи и Фаготом исполнил песню Восени в сопровождении симфонического оркестра. "Надо привыкать, что доступ к микрофону у меня теперь ограничен", - заявил лидер группы Океан Эльзы и партии Голос, таким образом подчеркивая, что теперь больше внимания уделит политической деятельности. Но, стоит отметить, что ранее он сообщал, что будет продолжать музыкальную карьеру в свободное от политики время.

Фрагмент видео с выступления появился в Twitter-аккаунте Hromadske.UA:

Вечір перед Радою: політик Святослав Вакарчук заспівав разом із гуртом «ТНМК» на концерті у Києві. Каже, його не скоро знову пустять до мікрофона pic.twitter.com/584BtHQrO5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 августа 2019 г.

На концерте также выступили Alina Pash, Alyona Alyona, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Шуров и Олег Винник.

Ранее сообщалось о том, что Святослав Вакарчук показал архивные фото с семьей