Переключиться на мобильную версию

Лайки, ревность и 90-ые: Новый клип Ольги Бузовой стал хитом на YouTube

Клип Лайкеры за сутки попал в тренды видеохостинга
Поделись

Бузова выпустила новый клип
Бузова выпустила новый клип
/instagram.com/buzova86

Популярная российская певица и звезда Instagram Ольга Бузова представила новый клип на песню Лайкер, в котором кроме сюжетной линии также есть и стилистика 90-ых. За сутки видеоработа покорила украинские тренды на YouTube, собрав миллионы просмотров.

Читай также: Надя Дорофеева раскрыла волнующие секреты

По сюжету, героиня Бузовой решает подсмотреть в телефон ее парня (его играет блогер Dava), подозревая, что найдет там нечто неприятное. Конечно же, так и случается, ведь молодой человек во всю уже пролайкал красоток. Из-за этого между ними завязалась драка, которая плавно перетекла в страсть. Кроме этого, в музыкальном видео присутствуют вставки со стилем "а-ля 90-ые", которые стали популярны в последнее время в музыке.

Клип Ольги Бузовой - Лайкер за сутки набрал 2 миллиона просмотров, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Элджей порвал YouTube зрелищным клипом

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Ольга Бузова Лайкер Бузова клип лайки тренды YouTube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь