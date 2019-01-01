Лайки, ревность и 90-ые: Новый клип Ольги Бузовой стал хитом на YouTube

Поделись







Бузова выпустила новый клип /instagram.com/buzova86

Популярная российская певица и звезда Instagram Ольга Бузова представила новый клип на песню Лайкер, в котором кроме сюжетной линии также есть и стилистика 90-ых. За сутки видеоработа покорила украинские тренды на YouTube, собрав миллионы просмотров.

Читай также: Надя Дорофеева раскрыла волнующие секреты

По сюжету, героиня Бузовой решает подсмотреть в телефон ее парня (его играет блогер Dava), подозревая, что найдет там нечто неприятное. Конечно же, так и случается, ведь молодой человек во всю уже пролайкал красоток. Из-за этого между ними завязалась драка, которая плавно перетекла в страсть. Кроме этого, в музыкальном видео присутствуют вставки со стилем "а-ля 90-ые", которые стали популярны в последнее время в музыке.

Клип Ольги Бузовой - Лайкер за сутки набрал 2 миллиона просмотров, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Элджей порвал YouTube зрелищным клипом