"Sayonara Детка": Элджей порвал YouTube зрелищным клипом

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Элджей /instagram.com/sayonaraboy

Популярный рэп-исполнитель Элджей выпустил новый клип, который довольно быстро обрел популярность в Сети. На этот раз он был снят на совместный трек со знаменитой европейской певицей Era Istrefi.

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В музыкальном видео оба исполнителя предстали в эффектных и стильных нарядах на ярких и футуристических фонах, а кроме этого, сам Элджей показался еще и за рулем роскошного автомобиля, в маске, а также в клубе под световыми эффектами, где людей за баром обслуживал робот. В конце же клипа рэпер зрелищно взорвал машину.

Клип на трек Элджея и Era Istrefi - Sayonara Детка уже набрал 4,1 миллиона просмотров, 155 тысяч лайков и 29 тысяч дизлайков. Музыкальное видео заняло 4-ое место в трендах YouTube.

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