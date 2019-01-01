"Невозможно оторваться": Как оценили соцсети сексуальный клип Даши Астафьевой

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Даша Астафьева /instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева представила на своем YouTube-канале новое lyric-видео на трек Основной Инстинкт. Она же сама и снялась в свежей работе, а режиссером выступил экспериментатор Иван Колпак.

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Астафьева станцевала в белой майке без белья, а также предстала и в других соблазнительных нарядах - платье и топе с шортами. Кроме этого, музыкальное видео наполнено красными тонами и стильной съемкой, а в самой песне артистка рассказывает о любви и том самом основном инстинкте.

Некоторые слушатели сразу же высоко оценили новинку от Даши Астафьевой, написав, что у них пошли мурашки, и отметив, что им понравился и текст, и то, как она спела. Фанаты рассказали, что не могут оторваться от ролика, и назвали его бомбой. Однако не всем пришлась по душе видеоработа - комментаторы подчеркнули, что клип напоминает домашнее видео, песню назвали мусором, а кто-то даже отметил, что ее тело больше никому не нужно.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Lyric-видео Даши Астафьевой - Основной Инстинкт набрало 140 тысяч просмотров на YouTube.

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