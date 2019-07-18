Джаред Лето дал неожиданный концерт на пешеходном мосту в Киеве

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Джаред Лето засветился на улицах Киева /Getty Images

Знаменитый голливудский актер, обладатель премии Оскар и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето в среду, 17 июля, выступил в Киеве на сцене фестиваля UPark. Однако этим его подарки фанатам не закончились, и он пошел гулять по ночной столице, как это делал и во время своих прошлых визитов в Украину. Компанию ему составили фанаты, а кроме этого он спел прямо на пешеходном мосту.

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Так, например, пользовательница Facebook Юлия Чаюн написала на своей страничке о том, что неожиданно встретила актера, а также отметила, что тот забрал инструмент у уличного музыканта, чтобы исполнить свои песни.

А вот видео с прогулками по вечернему городу можно увидеть на фан-аккаунт Лето в Instagram. Там Джаред засветился в одном из столичных переходов, а также на вышеупомянутом мосту, ведущем на Труханов остров.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето показал анимированный кадр в образе вампира из MARVEL