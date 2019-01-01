Beyonce представила шикарный клип на песню к Королю Льву

Певица выпустила новый клип на песню Spirit, где снялась ее дочь

Поделись







Beyonce выпустила клип Spirit /Скриншот с YouTube

Всемирно известная певица Beyonce озвучила в новой киноадаптации Король Лев от Disney героиню Налу. Артистка еще и выпустила душераздирающую песню Spirit, которая стала саундтреком к фильму, а также представила новый клип на нее.

Читай также: Появились свежие промо фильма Король Лев

В красочном музыкальном видео Beyonce предстала на фоне красивой природы, а также в нем есть место танцам в шикарных и ярких нарядах. Кроме зрелищных видов, в клипе присутствуют кадры из фильма Король Лев, а еще в нем снялась дочь певицы Блу Айви.

Клип Beyonce - Spirit уже набрал 8,3 миллиона просмотров, 550 тыс лайков и 20 тыс дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино признался, какой фильм снимет последним