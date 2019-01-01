Олег Винник помог на концерте сделать предложение руки и сердца

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На концерте Винника парень сделал девушке предложение /facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

В пятницу, 21 июня, в городе Днепр прошел большой стадионный концерт знаменитого украинского исполнителя Олега Винника. На нем собралось множество фанаток и фанатов, которые с удовольствием послушали любимые хиты, а одной из изюминок стало то, что прямо на сцене один из гостей сделал предложение своей девушке.

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После исполнения очередной песни Винник остановил концерт для того, чтобы объявить о том, что был найден паспорт девушки. Прочитав ее имя, она вышла на сцену, однако певец не поторопился отдавать находку. Сразу после этого вышел ее возлюбленный с большим букетом роз и, встав на одно колено, сделал предложение руки и сердца. Ошеломленная девушка сказала "Да".

Предложение руки и сердца /facebook.com/podiinet

После всего этого действия Олег исполнил композицию Многая літа, продолжив свой концерт на стадионе в Днепре.

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