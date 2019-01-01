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На концерте Макса Коржа в Киеве произошла большая драка

Концерт состоялся 20-го июня на стадионе Динамо
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На концерте Макса Коржа произошла потасовка
На концерте Макса Коржа произошла потасовка
/Скриншот с видео на YouTube

В четверг, 20 июня, прошел концерт популярного белорусского исполнителя Макса Коржа на киевском стадионе Динамо. Мероприятие посетило более 20 тысяч человек, а помимо слэма, танцев и отрыва под любимые хиты, на шоу состоялась и массовая драка.

Макс Корж
Макс Корж
/instagram.com/maxkorzhmus

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Так, по данным издания Информатор, сами участники произошедшего рассказали, что конфликт начался с того, что один парень сорвал с другого цепочку. Это заметили окружающие, и между ними развязалась драка. Постепенно к ней подключались люди из толпы, однако некоторые специально отстранялись, чтобы не влезать.

Конфликт продолжался несколько минут, однако закончился благополучно - никто в нем не пострадал. 

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