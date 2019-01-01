Триумфальное возвращение: Дочь Кошевого порвала зал на Голос. Дети

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Варвара Кошевая вернулась на Голос. Дети /скриншот с YouTube

Еще в третьем сезоне шоу Голос. Дети принимала участие дочь шоумена и комика Евгения Кошевого Варвара. Тогда она попала в команду Потапа, а, покидая проект, заявила, что еще вернется. Теперь же она выполнила свое обещания и показала результат упорных тренировок.

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11-летняя Варвара Кошевая исполнила на отборе песню Кристины Агилеры Fall In Line, вызвав бурные эмоции и овации, а также к ней повернулись все судьи. Звезды отметили, что у нее взрослый и сильный голос, и каждый хотел, чтобы она выбрала его. Однако дочь Кошевого выбрала себе в тренеры Джамалу.

Видео с ее выступлением посмотрели на YouTube 255 тысяч раз, а также оно попало в тренды на 27-ое место.

Ранее сообщалось о том, что хит группы The Beatles признан лучшей песней всех времен