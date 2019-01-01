Криминальный клип Тимати стал хитом и попал в тренды YouTube

Рэпер выпустил клип на песню Нельзя с певицей Hazима

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Тимати выпустил новый клип /скриншот с YouTube

Популярный рэп-исполнитель Тимати представил на своем официальном YouTube-канале новый лирический клип на песню Нельзя, записанную вместе с певицей Hazима. Видео быстро стало миллиоником, а также попало в тренды YouTube.

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В центре сюжета криминального-драматического клипа - любовные чувства между героями, которых играют сами исполнители. Они являются преступниками в бегах, которых разыскивают спецслужбы. Здесь показаны их романтические отношения, их преступления и последствия от содеянного.

Клип Тимати и Hazима - Нельзя посмотрели более 6 миллионов раз, поставили 184 тысяч лайков и 22 тысячи дизлайков. Видеоработа попала на 20-ое место в трендах YouTube.

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