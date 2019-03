Названа группа, которая заменит The Prodigy на фестивале UPark в Киеве

Поделись







На UPark вместо The Prodigy выступят Die Antwoord /Getty Images

Совсем недавно группа The Prodigy вынуждена была отменить все свои выступления, в том числе и в Киеве, после трагической кончины Кита Флинта, их солиста. Они должны были стать хедлайнерами на летнем фестивале UPark в столице, однако теперь организаторы сообщили, кто их заменит.

Закрывать большое музыкальное событие будет знаменитая группа Die Antwoord, которая уже выступала в Киеве и имела большой успех. Южноафриканская хип-хоп-рейв-команда знаменита своими качающими хитами, разрывными концертами, а также громкими провокациями и образами.

Фестиваль UPark состоится в Киеве 16, 17 и 18 июля в парке Sky Park Family. Кроме Die Antwoord на большой сцене выступят Thirty Seconds to Mars, Bring me the horizon и множество других музыкантов.

Ранее сообщалось о том, что причиной смерти солиста The Prodigy стало повешение