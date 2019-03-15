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Названа группа, которая заменит The Prodigy на фестивале UPark в Киеве

Новыми хедлайнерами фестиваля станет группа Die Antwoord
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На UPark вместо The Prodigy выступят Die Antwoord
На UPark вместо The Prodigy выступят Die Antwoord
/Getty Images

Совсем недавно группа The Prodigy вынуждена была отменить все свои выступления, в том числе и в Киеве, после трагической кончины Кита Флинта, их солиста. Они должны были стать хедлайнерами на летнем фестивале UPark в столице, однако теперь организаторы сообщили, кто их заменит.

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Закрывать большое музыкальное событие будет знаменитая группа Die Antwoord, которая уже выступала в Киеве и имела большой успех. Южноафриканская хип-хоп-рейв-команда знаменита своими качающими хитами, разрывными концертами, а также громкими провокациями и образами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Їхній минулий виступ розірвав Київ на шматки і дав чітко зрозуміти, що таке справжній лютий рейв. Всупереч побоюванням стосовно того, що перший концерт стане єдиним, повернення гурту в Україну виявилося неминучим. ⠀ Раді поділитися новим іменем у лайнапі UPark Festival: зустрічайте, зірки південноафриканського хіп-хопу й один із найбільш провокаційних гуртів сучасності @dieantwoord . ⠀ Уже цього літа вони знову кинуть зухвалий виклик українській публіці. Да буде рейв!

Публикация от UPark Festival (@uparkfestival)

Фестиваль UPark состоится в Киеве 16, 17 и 18 июля в парке Sky Park Family. Кроме Die Antwoord на большой сцене выступят Thirty Seconds to Mars, Bring me the horizon и множество других музыкантов.

Ранее сообщалось о том, что причиной смерти солиста The Prodigy стало повешение

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Die Antwoord The Prodigy смерть Кита Флинта UPark фестиваль Киев Все теги
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