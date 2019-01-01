Улетела любовь: Michelle Andrade выпустила нежное музыкальное видео

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Мишель Андраде опубликовала новое Lyric Video /facebook.com/mishvirmish

Знаменитая украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade продолжает активно заниматься своим творчеством. Помимо новых песен недавно она снялась в комедии Продюсер, а теперь представила свежее Lyric видео на композицию Corazon.

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В музыкальном видео Мишель предстала в образе блондинки в черном платье, поющей в нескольких локациях. В самом треке речь идет о любви, которая ушла, а сама певица признается, что никогда не говорила о своих больших чувствах. Стоит отметить, что половина песни исполнена на русском языке, а другая половина - на испанском.

Lyric видео на песню Corazon вышло на официальном YouTube-канале Michelle Andrade и активно набирает популярность.

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