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Бет Харт /Татьяна Фортушная

Бет Харт (Beth Hart) – выдающаяся американская певица и автор песен, номинантка Grammy, победительница Blues Music Award в номинации Лучшая блюзовая исполнительница. Ее часто сравнивают с Дженис Джоплин, Билли Холлидей, Тиной Тернер, Эми Уайнхаус. Это и многочисленные награды и номинации подтверждают, что на сегодня - она лучшая блюз-роковая певица! Ее выступление в Киеве в декабре 2018 для многих меломанов стало событием года - она завоевала сердца украинской публики! Концерт был таким успешным, что Киев уже включен в мировой тур певицы, фактически за год до предстоящего выступления. Это будет единственный концерт Бет Харт в Украине. Он состоится 8 декабря во Дворце Украина.

За прошлый год Бет Харт не только объездила весь мир, но и выпустила релиз - ‘Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall’, который получил огромное количество хвалебных рецензий от медиа и восторженных отзывов поклонников. Сейчас певица начала работу над новым материалом. Так что, киевскую публику ожидают и новые песни, и любимые хиты.

А на странице собития в фейсбуке запущен конкурс на розыгрыш билетов в первом ряду для самых активных фанатов!

Постер концерта

У нее такой мощный блюз-роковый голос, который легко может сбить небольшой самолет Classic Rock Magazine

Ее фирменные жанры - рок, блюз, соул и джаз. У Бет Харт уникальный голос с поразительным тембром и огромным вокальным диапазоном. Но все, кто был на концертах Бет Харт, знают, что она поражает не только своим голосом, которым она владеет виртуозно, но и своей искренностью, которой так не хватает в современном мире. В каждой песне она как будто заглядывает к вам в душу, чувствует все ваши эмоции и – открывает свое сердце, отдавая себя без остатка!

Бет Харт: "Каждая история в моей песне – это моя личная история. Я не могу описать и пропускать через себя чью-то историю. Я пишу свои песни о том, о чем чувствую, в них отражается все, что оказывает на меня впечатление.

Блюз – это величайший жанр, который позволяет чувствовать нерв лирики и писать о потерях, переживаниях, самом важном в жизни, равно, как и о радости, и том, как ноги просятся в пляс от счастья. Это такой жанр музыки, в котором можешь писать абсолютно обо всем, о чем хочется. Главное - чувствовать и верить в то, что делаешь".

Бет Харт /Татьяна Фортушная

Свой звездный путь певица начала в Лос-Анжелесе с участия в популярном телешоу "Star Search" в 1993 году, в котором она завоевала титул лучшей вокалистки и обратила на себя внимание многомиллионного американского зрителя. После этого было множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные выступления по Америке и по всему миру. В багаже Бет Харт два сильнейших альбома с Джо Бонамасса, сотрудничество со Слэшем из "Guns N’ Roses", Нилом Шоном из "Journey", совместные выступления с Тадж Махалом, Джеффом Беком и даже - с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над пластинкой "Bananas" группы "Deep Purple", на которой, впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

Тысяча интервьюеров пыталась разгадать волнующую загадку Бет Харт. Но все, что вам нужно знать - прямо в ее песнях. Ни одна запись не передаст все эмоции, которые вы можете испытать на живом выступлении. Приходите на концерт и прикоснитесь к прекрасному миру Бет Харт!

8 декабря

19:00

Национальный дворец искусств Украина