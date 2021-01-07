Выступление MARUV на Нацотборе возглавило тренды: Реакция соцсетей

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Реакция соцсетей на победное выступление Maruv /instagram.com/maruvofficial

Популярная украинская певица Maruv 23-го февраля стала победительницей Национального отбора на Евровидение, получив возможность представить Украину на основном конкурсе в Тель-Авиве. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась артистка после победы, запись ее выступления лидировала в трендах YouTube, а также вызвала бурные обсуждения.

Вместе со своим шоу-балетом Maruv ярко выступила на сцене Нацотбора с песней Siren Song (Bang!), в которой объединились и вокал, и танцевальная музыка со словами, которые запоминаются.

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Фанаты комментируют, что певицу заменить нельзя, а сами они верят в ее победу. Некоторые же отмечают, что букмекеры уже поставили ее на 4-ое место, а балет, выступающий с артисткой, очень хорошо ее дополняет. Также слушатели критикуют условия, предоставленные для Maruv, которые она должна соблюсти для того, чтобы выступить в конкурсе (согласовывать постановку номера, отказаться от гастролей в России и прочее). Кроме этого поклонники говорят, что им стыдно за то, что оказалась приплетена политика, и подчеркивают, что исполнительница талантлива и известна на весь мир, а также имеет шанс на победу. Стоит отметить, что комментаторы также хвалят само выступление и делятся тем, что песня Siren Song может стать хитом Евровидения.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выступление Maruv с песней Siren Song (Bang!) набрало более 1 миллиона просмотров, 28 тысяч лайков и 7 тысяч дизлайков. Ролик занял 1-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца высмеяли тенденции Евровидения