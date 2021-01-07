YouTube-звезды порвали тренды клипом о культовом Гене Букине

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YouTube-звезды выпустили клип про Гену Букина /Flickr

На YouTube-канале под названием Успешная группа состоялась премьера нового клипа Гена Букин, в котором обыгрывается образ того самого культового героя из сериала Счастливы Вместе. В видеоработе приняли участие все звездные видеоблогеры, которые также являются успешными рэп музыкантами. Среди них Эльдар Джарахов, Тилэкс, Big Russian Boss, Young P&H, Данил Кашин, Алишер Моргенштерн и группа Хлеб.

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В музыкальном видео присутствует тот самый дом, в котором жила семья Букиных в сериале. Каждый из исполнителей зачитал свою партию в треке, комичным образом сравнив себя с героем, которому посвящена данная работа. Кроме массы юмора и качественной музыкальной составляющей стоит отметить также впечатляющий видеоряд с различными спецэффектами, декорациями, гримом и костюмами. К слову, производством клипа занимались Little Big Production.

Виктор Логинов снялся в клипе Гена Букин /Скриншот с YouTube

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В видеоработе также принял участие российский актер Виктор Логинов, игравший в сериале Счастливы Вместе Геннадия Букина. Здесь было его камэо, где он представился соседом ребят, а после присоединился к ним в сцене, пародирующей Святую Вечерю Леонардо да Винчи.

Клип Гена Букин за сутки набрал 1,8 миллионов просмотров, 294 тысячи лайков и 15 тысяч дизлайков. В данный момент видеоработа занимает 18-ое место в трендах YouTube.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

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