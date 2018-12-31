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Верка Сердючка вернется на сцену на Евровидении-2019

Андрей Данилко снова примерит звездный образ в Израиле на конкурсе Евровидение
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Верка Сердючка выступит в качестве приглашенной звезды на Евровидении-2019
Верка Сердючка выступит в качестве приглашенной звезды на Евровидении-2019
/Flickr

Знаменитый украинский певец и композитор Андрей Данилко, который является одним из судей на Нацотборе на Евровидение-2019, совсем недавно сообщил, что готовится к выступлению на данном мероприятии в знаменитом образе Верки Сердючки.

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Музыкант заявил, что организаторы мероприятия позвали его выступить, и он готов это сделать. На сцене он появится в качестве приглашенной звезды, однако песню, которая прозвучит, пока не назвал.

Также в соцсети Верки Сердючки уже появилось фото с подписью Ready? (Готовы?  - с англ.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ready?

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Сердючка уже покоряла сцену Евровидения в 2007-ом году. Тогда звездная и эпатажная героиня представляла Украину и заняла 2-ое место в конкурсе с треком Dancing Lasha Tumbai.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Данилко рассказал о прощании с Сердючкой

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