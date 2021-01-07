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Приглашаем вас на уникальный концерт "Мастера иллюзии и оркестр" проекта Классика Плюс, который состоится 2 марта в Доме художника. В нем принимают участие ведущие украинские музыканты - Биг-бэнд Национального президентского оркестра и известные фокусники-иллюзионисты The Magic Family. Драйва шоу добавят ирландские танцы от балета Narnia и танцевальный интерактив от Виктора Бедного. Яркая изюминка концерта - фантастическое лазерное шоу от Lazerman. Предыдущий концерт собрал полный аншлаг. Мы сделали программу еще интереснее и разнообразнее и приглашаем вас встретить с нами весну и прекрасно провести время!

The Magic Family. Это признанные артисты оригинального жанра, творчество которых высоко оценено в Украине и за рубежом, - дуэт "Формула любви" (Михаил и Наталья Жаворонкова) и их сын, молодой талантливый иллюзионист Mark Garvas. Два поколения магов создают на сцене настоящие чудеса, от которых перехватывает дыхание. Они работают в жанре сценической и интерактивной салонной магии, сочетают лучшие традиции с новейшими мировыми трендами.

Музыкальная программа - жемчужины классической и джазовой музыки в исполнении музыкантов Президентского оркестра - является неотъемлемой частью творческого замысла. Дети и взрослые услышат известную музыку, усиленную магическими выступлениями! Коллектив был создан в 1991 году. С тех пор музыканты сотрудничали со многими исполнителями и играли музыку разных направлений. Это профессионалы высокого качества, которые всегда открыты для творческих экспериментов. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Украины Анатолий Молотай, дирижер - Максим Гусак.

Степ-шоу балет Narnia – двукратные чемпионы мира и Европы по ирландским танцам, коллектив, который одним из первых объединил ирландский степ с современной хореографией. Балет осуществляет синтез различных стилей и направлений от традиционного ирландского танца к джазовому, от современного хип-хопа и R & B до классических постановок. Его руководитель, Виктор Бедный - чемпион мира 2013 года по ирландским танцам и судья международного класса ADCRG по ирландским танцам. А кроме того - актер, режиссер, каскадер, хореограф.

Проект Классика Плюс - это серия мероприятий для всей семьи, где музыка в исполнении ведущих украинских и иностранных музыкантов, будет объединена с номерами лучших артистов разных жанров. Во время наших концертов дети учатся слушать классическую музыку в исполнении оркестра, а взрослые - еще раз убеждаются в том, что красота и любовь спасут мир! Концертный репертуар и сценарий, продуманы с любовью к музыке и детей, учитывают советы ведущих специалистов и новейшие методики! Именно поэтому, этот проект смело можно отнести не только к развлекательным, но и к воспитательным мероприятиям!

Поэтому, 2 марта вас ждет чудесное и доброе шоу в сопровождении волшебной музыки, искренние эмоции и незабываемые впечатления, вера в то, что чудеса существуют!

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЙТИ НА КОНЦЕРТ МАСТЕРА ИЛЛЮЗИИ И ОРКЕСТР?

1. Необычное событие подарит моменты радости взрослым и детям.

2. Участие ведущих украинских музыкантов, талантливых иллюзионистов и танцоров сделают вечер поистине незабываемым.

3. Зрители увидят не просто концерт: их ждёт эффектное шоу, возрождающее веру в чудеса.

2 марта

Начало в 13:00

Дом художника